Україна випустить єврооблігації на $1 млрд під гарантії США

Україна планує випустити єврооблігації на 1 млрд дол. під гарантії уряду США в рамках американської економічної допомоги новій українській владі, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Точні терміни цього випуску міністерство не називає.

Раніше цього тижня міністр фінансів України Олександр Шлапак у ході візиту української урядової делегації до Вашингтона підписав угоду про гарантії цього запозичення між урядами України та США з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

«Угода передбачає надання економічної допомоги Україні у вигляді кредитних гарантій на суму 1 млрд дол. США для забезпечення виконання зобов'язань за державними зовнішніми запозиченнями України в 2014 році. Реалізація положень цієї гарантії відбудеться шляхом випуску єврооблігацій України на суму 1 млрд дол. США», - повідомила прес-служба Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, раніше рішення про виділення Україні 1 млрд дол. у вигляді кредитних гарантій було підтримано Конгресом і Сенатом США. Це рішення було оформлено окремим законом, який було підписано президентом США Бараком Обамою 4 квітня.

Адміністрація Білого Дому зазначала, що надані кошти допоможуть Україні відновити економічний й політичний баланс.

Крім того, надання Україні фінансової допомоги з боку США входить до пакета загальної фінансової допомоги, яку готові надати країні уряди інших країн - зокрема ЄС та Японії.

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