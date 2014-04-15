Долар впав до 12,25 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,6000/13,0000, до 12:00 ціни впали 12,2000/12,4500. До закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень 12,0000/12,2500.

Як повідомляє "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3505/0,3616, до 12:00 ціни знизилися 0,3389/0,3458. До закриття торгів ціни досягли мінімуму 0,3305/0,3403. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,0030 (+0.1430).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3790/1,3820. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 17,4018/17,9570, до 12:00 ціни пішли вниз 16,8320/17,1830. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 16,5570/16,9080.