В НБУ заговорили про стабілізацію ситуації на грошово-кредитному ринку

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Ситуація на грошово-кредитному ринку залишається напруженою. Водночас ми вже відчуваємо ознаки поступової стабілізації. Якщо ми проаналізуємо період із початку квітня, то темпи відпливу депозитів фізичних осіб із банківської системи в рази менші, ніж ми спостерігали в березні. Якщо ми візьмемо ситуацію на готівковому валютному ринку, то там ми спостерігаємо чисту пропозицію іноземної валюти порівняно з чистим попитом у березні», - наводяться в повідомленні слова заступника директора генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олександра Арсенюка.

Водночас, як зазначив представник Нацбанку, події в Україні чинять вплив на ринкові очікування громадян та бізнесу, що відбувається на тлі зниження курсу гривні і впливає на інфляційні процеси.

Арсенюк нагадав, що підтримка цінової стабільності є основною функцією Нацбанку, і підкреслив, що з цією метою і було прийнято рішення підвищити облікову ставку НБУ до 9,5%.

«Разом з іншими заходами, які приймає останнім часом Національний банк України, це дозволить стабілізувати ситуацію на грошово-кредитному ринку, стимулюватиме відновлення ресурсної бази банків та позитивно вплине на кон'юнктуру валютного ринку за рахунок зниження спекулятивного тиску на нього», - пояснив Арсенюк і зазначив, що регулятор готовий і далі вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стабільності гривні.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 15 квітня збільшив облікову ставку з 6,5% до 9,5%, тоді як минулого року регулятор двічі знижував облікову ставку на 0,5 п.п. Також НБУ підвищив вартість кредитів рефінансування для банків під заставу ОВДП до 14,5% з 7,5% річних, але одночасно знизив вартість кредитів для банків під відтік депозитів до 19% з 19,5% річних.

Нагадаємо, що в лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно з цим Нацбанк підтримує ліквідність банківської системи.

Станом на понеділок, 14 квітня, офіційний курс гривні досяг пікового значення - 12,98 грн/дол., і таким чином з початку року гривня девальвувала до долара США більш ніж на 60%. У результаті зміцнення гривні на міжбанківському валютному ринку Нацбанк у вівторок, 15 квітня, підвищив вартість гривні до долара майже на 60 копійок, до 12,39 грн/дол.

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