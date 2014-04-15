У Криму знову штучно зміцнили курс рубля до гривні

Нелегітимна влада Криму зміцнила фіксований курс рубля до гривні, змінивши коефіцієнт перерахунку цін з 3,1 до 2,8 рубля за гривню.

Про це повідомила міністр економічного розвитку і торгівлі невизнаної республіки Світлана Верба, передає сайт "Новини Криму".

За її словами, постанову Ради міністрів прийнято сьогодні, 15 квітня. «З завтрашнього дня, 16 квітня, коефіцієнт 2,8 рубля за гривню», - сказала Верба.

Вона підкреслила, що для розрахунку суми пенсій та інших соціальних виплат до кінця року зберігається коефіцієнт 3,8 рубля за гривню.

Читайте такожНелегітимна влада Криму може в будь-який момент змінити курсу рубля до гривніНагадаємо, для торгових операцій спочатку був введений коефіцієнт 3,8, проте потім у зв'язку з падінням курсу гривні коефіцієнт був знижений до 3,1 рубля за гривню. Новий коефіцієнт - 2,8 руб./грн - буде діяти до наступного рішення Радміну через тиждень.