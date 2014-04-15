В Україні підприємцям дозволили працювати без печаток

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в законі про внесення змін до Господарського, Господарсько-процесуального, Цивільного, Цивільного процесуального кодексів, Кодексу України про адміністративне судочинство, законів "Про товарну біржу", "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про заставу", "Про нотаріат" (законопроект №2258а), ухваленому сьогодні 244 голосами парламентаріїв за необхідних 226.

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Як наголошується в пояснювальній записці до закону, використання печаток є не тільки витратною для бізнесу процедурою, а й спричинює низку зловживань.

«Правоохоронні і податкові органи давно визнали факт надзвичайної легкості підробки печатки, - йдеться в пояснювальній записці. – В таких умовах жодна печатка вже не гарантує того, для чого вона запроваджувалася багато років тому. Але без неї було неможливо підписувати угоди, здійснювати господарські операції, подавати звітність».

У зв'язку з цим прийнятий закон передбачає відмову від обов'язкового використання печаток. «Передбачається перехід до добровільного використання печаток суб'єктами підприємництва», - йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, закон передбачає одночасну реєстрацію суб'єкта підприємництва і платника ПДВ, єдиного податку та інших податків і зборів, скасування обов'язкової сплати реєстраційного збору, здійснення реєстрації суб'єкта підприємництва за допомогою подачі електронних документів навіть без обов'язкового електронного підпису, а з використанням, наприклад, QR-коду – двовимірного штрих-коду.

Закон про спрощення ведення бізнесу розроблявся протягом кількох років і був спочатку поданий у Верховну Раду в червні 2013 року. Після першого читання документ було допрацьовано і передано на повторне обговорення до парламенту.

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