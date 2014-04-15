Рада підвищила фінансову самостійність Криму та Севастополя

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 291 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Як повідомив перший заступник міністра фінансів Анатолій М'ярковський, законом передбачено, що “в повному обсязі зараховуються всі податки і збори до бюджету АРК”.

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Він наголлсив, що йдеться про 59 видів надходжень, у тому числі ПДВ, податок на прибуток, акцизи, рентні платежі.

Крім того, законом передбачено надання права місцевій владі визначати видатки і кредитування бюджету в межах надходжень без застосування механізму вирівнювання, тобто без втручання держави в процес формування бюджетів Криму і Севастополя.

Також передбачено можливість здійснення розподілу міжбюджетних трансфертів між бюджетом АРК, міським бюджетом Севастополя та відповідними місцевими бюджетами у порядку, затвердженому Радою міністрів АРК.

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов наголосив, що Крим є “нашою територією”, й Україна робить усе для того, щоб підвищити її фінансову самостійність.