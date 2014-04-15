Рада підвищила фінансову самостійність Криму та Севастополя
Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підвищення фінансової самостійності АРК та міста Севастополь)”.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 291 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.
Як повідомив перший заступник міністра фінансів Анатолій М'ярковський, законом передбачено, що “в повному обсязі зараховуються всі податки і збори до бюджету АРК”.
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Він наголлсив, що йдеться про 59 видів надходжень, у тому числі ПДВ, податок на прибуток, акцизи, рентні платежі.
Крім того, законом передбачено надання права місцевій владі визначати видатки і кредитування бюджету в межах надходжень без застосування механізму вирівнювання, тобто без втручання держави в процес формування бюджетів Криму і Севастополя.
Також передбачено можливість здійснення розподілу міжбюджетних трансфертів між бюджетом АРК, міським бюджетом Севастополя та відповідними місцевими бюджетами у порядку, затвердженому Радою міністрів АРК.
Голова Верховної Ради Олександр Турчинов наголосив, що Крим є “нашою територією”, й Україна робить усе для того, щоб підвищити її фінансову самостійність.