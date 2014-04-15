У Мінфіні РФ називають 2014 рік найскладнішим з моменту кризи

У Міністерстві фінансів Російської Федерації називають 2014 рік найскладнішим з моменту початку світової економічної кризи та очікують зростання ВВП на рівні близько нуля», основною причиною відтоку капіталу з РФ є «невизначеність розвитку геополітичної ситуації».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на колегії Мінфіну сказав глава міністерства Антон Силуанов.

«Умови, в яких доведеться працювати в 2014 році, найскладніші, мабуть, з моменту кризи 2008-2009 років. Зростання ВВП оцінюється на досить низькому рівні (0,5%), а можливо, буде знаходитися близько нуля», - сказав міністр.

Він підкреслив, що існують ризики зниження цін на нафту. При цьому нагадав, що ціна на нафту, яка балансує бюджет, минулого року становила 113 дол. за барель.

За словами Сілуанова, Росія без нафтогазових доходів отримала б дефіцит федерального бюджету в 2013 році в розмірі 2-3% ВВП.

«У звітньому (2013) році бюджет був повністю виконаний в умовах серйозного перегляду макроекономічного прогнозу, який передбачав зростання економіки на 4%, потім по факту ми отримали зростання в розмірі 1,3%. Якби не нафтогазові доходи, то дефіцит федерального бюджету міг би скласти не 0,5% ВВП, а 2 або 3%. І якщо б ми з таким рівнем дефіциту підійшли до поточної геополітичної напруженості, то ситуація на фінансових ринках розвивалася би зовсім інакше», - сказав він.

Силуанов підкреслив, відтік капіталу, що зберігається, знижує можливості для зростання інвестицій в економіку і створює ризики незбалансованості бюджетів. При цьому основною причиною відтоку капіталу є «невизначеність розвитку геополітичної ситуації».

За словами міністра, з 63 млрд дол. відтоку капіталу в I кварталі поточного року 20 млрд дол. припало на зростання обсягів готівкової іноземної валюти на руках у населення, а з урахуванням перекладу рублів в іноземну валюту організаціями відтік капіталу склав 50 млрд дол.

«Тобто велика частина так званого відтоку, який обліковується за платіжним балансом, - це невизначеність геополітичної ситуації, ризики, які бачать інвестори і населення, що, власне, вело до того, що кошти перекладалися з рублів у валюту. Зараз, слава богу, ми маємо стабілізацію валютного курсу, стабілізації курсової політики і сподіваємося, що відтік капіталу за рахунок цього фактора буде в II кварталі нижчим», - сказав він.

Силуанов підкреслив, що неможливо збільшувати бюджетні витрати в умовах значних геополітичних ризиків.

«Разові ін'єкції бюджетних коштів не здатні забезпечити вихід на траєкторію сталого економічного зростання. Можна спробувати залити брак приватних інвестицій державними, однак результатом стане погіршення інвестиційного клімату, і ми втратимо своїх переваг - низьких дефіцитів, боргу, значних резервів, а відтік капіталу в результаті може тільки збільшитися. Завданням в даний час є збереження довіри до бюджетної і грошово-кредитної політики», - сказав він.

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