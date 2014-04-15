ЄС має намір вкласти в український бізнес 100 млн євро

Європейський Союз має намір у 2015 році спрямувати 100 млн євро в рамках проекту підтримки розвитку бізнесу в Україні, зокрема, на впровадження енергозберігаючих та інших технологій.

Про це повідомив глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський під час офіційного вручення Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроект) України виписок з реєстру індустріальних парків мерам п'яти українських міст.

"У 2015 році буде запущений проект вартістю близько 100 млн євро, який в цьому плані зможе багато чого змінити. Це не просто інвестиції, це підтримка інвестицій і створення нових підприємств", - сказав Томбінський.

За його словами, проект передбачає використання нових технологій, енергетичної ефективності, застосування ноу-хау з наукового світу.

До того ж він зазначив, що закордонні інвестиції прийдуть тільки після створення сприятливого клімату для внутрішніх інвестицій. На його думку, одним з найважливіших факторів для приходу інвесторів є впевненість у стабільності законодавчої бази.

Водночас, Томбінський підкреслив, що відсутність корупції також позитивно позначиться на залученні іноземного капіталу. За його словами, український бізнес вміє працювати в умовах корупції, але в перспективі це не призведе ні до чого хорошого.

"У довгостроковій перспективі це вбиватиме економіку, тому що люди будуть намагатися не робити тривалих планів, так як будуть залучені в корупційні схеми", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні міжвідомча комісія при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі прийняла рішення включити до реєстру індустріальних парків два нових парку - «Коростень» та «Центральний».

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