ЄС і МВФ хочуть виділити 11 млрд євро для підтримки економіки України - депутат Бундестагу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції депутат Бундестагу Норберт Шпинрат (СДПН), який прибув до Донецька з офіційним візитом у складі делегації членів Комітету у справах Європейського Союзу в Бундестазі ФРН.

Говорячи про мету візиту в Донецьк, він сказав, що «крім актуальної небезпеки, яка тут зараз існує, ми хочемо також обговорити економічне становище цього регіону і країни в цілому». Шпинрат пояснив, що німців це хвилює, тому що тут «все більше страждають люди, їх прибутки знижуються, безробіття зростає, і нам дуже важливо проводити бесіди, як потрібно допомогти, як може стабілізуватися українська економіка і суспільство».

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Він підкреслив, що допомога Україні, звичайно, буде надана для підтримки економіки.

«Тому і тут в Донецьку, і в Києві з усіма своїми співрозмовниками я вибрав для себе абсолютно окремий акцент. Я скрізь зачіпав тему, що і Німеччина, і Євросоюз, і Міжнародний валютний фонд хочуть підтримати і підтримають Україну значними фінансовими засобами, які досягають 11 мільярдів євро», - сказав Шпинрат.