У Німеччині вважають, що економіці України повинні допомогти і олігархи

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції депутат Бундестагу Норберт Шпинрат (СДПН), який прибув до Донецька з офіційним візитом у складі делегації членів Комітету у справах Європейського Союзу в Бундестазі ФРН.

Він зазначив, що німецька делегація зустрічалася в Донецьку з Сергієм Тарутою, який зараз є головою Донецької облдержадміністрації і бізнесменом Рінатом Ахметовим.

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«Ми всі знаємо, що в Україні існує невелика кількість людей, які володіють неймовірно великими коштами. Тому я завжди ставив питання, який внесок хочуть і можуть зробити олігархи, щоб стабілізувати країну - як з політичної, так і з економічної точки зору, - сказав Шпинрат, - Перші відповіді були соломоновими. Але ми обмінялися візитками, щоб до свого від'їзду отримати вже більш жорсткі відповіді».

На уточнююче запитання УНІАН, чи обіцяли українські олігархи дати швидку відповідь, Шпинрат сказав: «У олігархів існує велике розуміння того, що потрібно підтримувати існуючі робочі місця, що потрібно створювати нові робочі місця. Але я дав чітко зрозуміти, що цієї відповіді недостатньо. І в Німеччині, наприклад, сильні везуть на своїх плечах слабких. Саме цього я чекаю від України».

Він також нагадав, що і Німеччина, і Євросоюз, і Міжнародний валютний фонд хочуть підтримати і підтримають Україну значними фінансовими засобами».