ЄБРР готовий збільшити фінансування проектів України

Про це йшлося на зустрічі української делегації з керівництвом банку, інформує прес-служба Міністерства фінансів України.

В ході зустрічі учасники обговорили поточний співробітництво і домовилися про розгляд портфеля ЄБРР в Україні в частині розширення інвестиційних проектів.

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Сторони домовилися про прискорення реалізації проектів з високим ступенем готовності, зокрема муніципальних проектів і проектів в енергетичній галузі

Обговорювалися проекти будівництва метрополітену в Дніпропетровську, Харкові на загальну суму близько 600 млн євро, модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області на суму 20 млн євро і реалізація зведеної програми підвищення безпеки АЕС України на суму 600 млн євро.

З керівництвом ЄБРР укладено договір про надання технічної допомоги фінансовому і банківському секторах економіки України, а також державних реформ з поліпшення бізнес-клімату в країні.