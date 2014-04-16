Нацбанк відключив 14 банків від валютного міжбанку за дестабілізацію гривні

«Національний банк ухвалив рішення про тимчасове відключення 14 банків від системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку. Такі дії регулятор здійснив, враховуючи дестабілізуючий вплив рівня обмінних курсів гривни, які використовуються цими банками на міжбанківському валютному ринку, і формування ними негативних очікувань щодо майбутньої курсової динаміки гривні», - зазначається в повідомленні.

За інформацією НБУ, даний захід покликаний стабілізувати ринкові очікування обмінного курсу гривні і сприяти ухваленню більш зважених управлінських рішень суб'єктами валютного ринку.

Нагадаємо, що на початку поточного тижня заступник голови НБУ Борис Приходько заявив, що Нацбанк жорстко припинятиме спроби розхитувати валютний курс, і ці зусилля відчують громадяни України. За його словами, орієнтиром є курс гривні на рівні 10,5 грн/дол., передбачений у держбюджеті, тоді як курс на рівні 13 грн/дол. - високий і не відповідає економічній ситуації.

Читайте такожДолар впав до 12,25 гривень

Як повідомляв УНІАН, у лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.

Станом на понеділок, 14 квітня, офіційний курс гривні досяг пікового значення - 12,98 грн/дол., і таким чином з початку року гривня девальвувала до долара США більш ніж на 60%. У результаті зміцнення гривні на міжбанківському валютному ринку Нацбанк у вівторок, 15 квітня, підвищив вартість гривні до долара майже на 60 копійок, до 12,39 грн/дол.

