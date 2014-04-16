Європа домовилася про створення банківського союзу

Голосуванням у Європарламенті, що відбулося незадовго до його розпуску перед травневими виборами, остаточно схвалили агентство, яке буде закривати слабкі банки єврозони. Це остання в серії великих реформ, спрямованих на створення банківського союзу для 18 країн, що використовують євро, повідомляє Рейтер.

Майже через сім років після того, як невеликий німецький банк IKB став першою європейською жертвою світової фінансової кризи, регіон все ще не може вивести свою економіку з депресії. На відміну від США, де регулятори і Центробанк невідкладно вжили заходів для вирішення банківських проблем, різноспрямовані національні інтереси в Європі не дозволяли країнам виступити єдиним фронтом, щоб зробити те ж саме.

Банківський союз повинен буде змінити це. Він почне працювати, коли Європейський центробанк почне контролювати сектор в цьому році.

Ця схема вводить нові правила, які полегшують перекладання втрат на власників облігацій і навіть великих вкладників збанкрутілих банків, хоча питання про те, що робити, якщо обвалиться дуже великий банк, залишається відкритим.

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Але для багатьох реакція Європи була занадто повільною. Джеймі Даймон, виконавчий директор JP Morgan Chase, нещодавно сказав, що європейські банки відстають від американських колег, які багато в чому вже відновилися після фінансової кризи.

Деякі законодавці також вказують на недоліки європейської реформи, зокрема, на нездатність вирішити проблему "мегабанків".

Тим не менш, досягнута угода означає, що в ЄЦБ є кошти, аби закривати банки, які він вважатиме надто слабкими.

Вона обумовлює створення загального фонду підтримки розміром 55 мільярдів євро протягом восьми років - швидше, ніж планувалось, але набагато довше, ніж сподівався ЄЦБ. Однак урядам єврозони не доведеться вносити гроші в складчину, аби наповнити фонд швидше і дешевше.

Країни єврозони не мають наміру спільно покривати витрати на вирішення проблеми банкрутства окремого банку, хоча це було центральним положення оригінального плану створення банківського союзу.