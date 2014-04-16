У Росії на тлі санкцій обговорюється ідея амністії капіталу

Про це пише газета "Ведомости" з посиланням на джерела, передає ИТАР-ТАСС.

При цьому розглядаються два варіанти. Перший - часткова амністія: платник податків, який повернув капітали, звільняється від пені та штрафів за несплачений податок, а також від кримінальної відповідальності, але повинен сплатити сам податок, другий - повна амністія, розповів співрозмовник видання.

Раніше в кінці березня питання про можливе оголошення амністії капіталу на зустрічі президента Росії Володимира Путіна з членами Ради Федерації підняла спікер верхньої палати парламенту Валентина Матвієнко.

Путін заявив, що над оголошенням амністії капіталу можна подумати, але поспішати не треба. "Ви знаєте, що ми проводили вже цей захід, але є там і проблеми, не буду туди заглиблюватися, залазити в ці проблеми", - сказав він.

Читайте такожУ 2014 році економіку Росії очікує повномасштабну кризу - аналітикиЗа словами одного з джерел "Ведомостей", шанси, що схвалять ідею високі і тоді закон про амністію може бути прийнятий вже в цьому році.

"Ідея розумна, обстановка підходяща", - вважає він.

"Зараз зручний політичний момент, багато самі хочуть повернути гроші в Росію", - додає інше джерело газети: санкції можуть зачепити зарубіжні капітали, а фондування в зарубіжних банках доводиться замінювати російським.