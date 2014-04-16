Долар продовжує падати - 12,05 грн

У середу, 16 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим падінням котирувань - 11,7000/12,0500 грн/дол.

Як повідомляє "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,3242/0,3339 грн/дол.

Котирування по євро-гривні пішли вниз - 16,1695/16,6555 грн/євро.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3819/21 (вівторок - 1,3812/14).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Нагадаємо, у вівторок, 15 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,6000/13,0000 грн/дол., до 12:00 ціни впали 12,2000/12,4500 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 12,0000/12,2500 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 17,4018/17,9570 грн/євро, до 12:00 ціни пішли вниз 16,8320/17,1830 грн/євро. До закриття торгів цінові показники досягли рівня 16,5570/16,9080 грн/євро.

Національний банк України на 15 квітня підвищив офіційний курс гривні до долара до 1238.5561 грн за 100 доларів (на 14 квітня - 1297.7090 грн за 100 доларів). Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1712.5515 грн за 100 євро (на 14 квітня - 1800.1819 грн за 100 євро).

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк прийняв рішення про тимчасове відключення 14 банків від системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку. Такі дії регулятор здійснив, враховуючи дестабілізуючий вплив рівня обмінних курсів гривні, які застосовуються цими банками на міжбанківському валютному ринку, і формування ними негативних очікувань щодо майбутньої курсової динаміки гривні.

Також Правління Національного банку україни прийняло постанову від 14 квітня 2014 року №212, якою передбачається встановлення з 15 квітня облікової ставки в розмірі 9,5%. До цього розмір облікової ставки останній раз змінювався 13 серпня 2013 року, коли він був встановлений на рівні 6,5% річних.



