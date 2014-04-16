МВФ може ухвалити рішення про кредит Україні 25-26 квітня

Про це у вівторок заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета під час зустрічі зі студентами в Києво-Могилянській академії.

«Я сподіваюся, що завершення (переговорів – УНІАН) буде наприкінці цього місяця, позитивне завершення. Притому що це вже рішення ради фонду, яке має бути між 25 і 26 квітня», - сказав Шеремета.

За його словами, всі основні рішення вже ухвалені й на сьогодні залишилося вирішити лише деякі незначні питання.

Також міністр повідомив, що підходять до завершення переговори про надання кредитів Світовим банком. «Гроші майже виділені», - сказав Шеремета.

Він нагадав, що Світовий банк прийняв рішення збільшити обсяг фінансування проектів в Україні в 6 разів, і уряд працює над програмою, яка дозволить використовувати ці кошти в найефективніших проектах.

Як повідомляв УНІАН, співпраця МВФ із Україною є критично необхідною умовою для одержання макрофінансової допомоги від США, країн ЄС і Японії, а також для можливості виходу України на зовнішні ринки запозичень.

З 10 по 13 квітня у Вашингтоні перебувала делегація українського уряду, мета роботи якої полягала в проведенні переговорів із керівництвом МВФ щодо програми кредитування української економіки.

15 квітня директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що рада директорів МВФ розгляне можливість підписання дворічної програми співпраці з Україною в обсягу 14-18 млрд дол. в найближчі тижні. При цьому Лагард зазначила, що програма буде схвалена і виконана, тому що МВФ не бачить небезпеки провалу або невиконання програми.

З 1 квітня набув чинності Закон України про запобігання фінансовій катастрофі та створення умов для економічного зростання в Україні, розроблений Кабінетом міністрів України і ухвалений Верховною Радою наприкінці березня 2014 року. Цей закон, разом із законом про внесення змін до бюджету (про секвестр бюджету), став одним із документів, що обумовлюють політику реформ уряду і відкривають нашій країні доступ до зовнішнього фінансування, попередній обсяг якого становить 27 млрд дол.