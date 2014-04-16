Світовий банк збільшить розмір першого траншу Україні до $750 млн

Світовий банк збільшить розмір першого траншу у рамках надання кредиту для бюджетної підтримки України до 750 млн дол. з 500 млн дол., які Україна розраховує одержати у травні поточного року.



Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України за підсумками зустрічі представників української делегації з директором-розпорядником Світового банку Шрі Мульяні Індраваті.

«Результатом домовленостей стало рішення з прискорення реалізації проектів банку прямої бюджетної підтримки (багатосекторна позика на політику розвитку і позика на політику розвитку фінансового сектору). Зокрема, ухвалено рішення про збільшення першого траншу багатосекторного проекту бюджетної підтримки з 500 млн дол. США до 750 млн дол. США, який Україна розраховує одержати вже у травні цього року», - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що у травні уряд Японії може надати співфінансування цього проекту.

«На сьогодні активно проводиться робота з реалізації інвестиційних проектів в інших секторах економіки України на загальну суму 1,6 млрд дол. США. У травні поточного року очікується отримання інвестиційної позики на підвищення енергоефективності і теплопостачання у розмірі 382 млн дол. США», - зазначається у повідомленні.

Також міністерство повідомляє про готовність Міжнародної фінансової корпорації (МФК) інвестувати у найбільш пріоритетні проекти в Україні до 400 млн дол.

«Корпорація розглядає можливість надання кредитних ліній для комерційних банків для кредитування української економіки, розвитку підприємництва, а також з метою підвищення енергоефективності в країні», - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що обсяги лімітів можуть бути істотно збільшені за рахунок фінансування МФК інвестиційних програм кредитоспроможних муніципалітетів України, які можуть включати розвиток інфраструктури, підвищення енергоефективності, а також інші капітальні витрати.

Міністерство зазначає, що таке фінансування не потребує надання державних гарантій.

Крім того, за результатами зустрічі української делегації з керівництвом Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій (MIGA), яке є однією з організацій Групи Світового банку, була досягнута домовленість про те, що агентство підтримує свій портфель в Україні із забезпечення політичних ризиків для іноземних банків на рівні понад 700 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінекономрозвитку повідомило про те, що Україна зможе одержати на цілі економічного розвитку перші 500 млн дол. від Світового банку в травні, що стане першим траншем кредиту на загальну суму 1,5 млрд дол. Ще два транші по 500 млн дол. Україна зможе одержати в жовтні 2014-го і січні-лютому 2015 року.

11 березня Світовий банк оприлюднив заяву, в якій повідомлялося про готовність банку надати Україні в 2014 році 3 млрд дол. в рамках надання фінансової допомоги для підтримки здійснення реформ в країні. Допомога надаватиметься в рамках системних (1 млрд дол.) та інвестиційних (1,2 млрд дол.) проектів Міжнародного банку реконструкції і розвитку, фінансування Міжнародною фінансовою корпорацією програм підтримки банківського сектору, агробізнесу, інфраструктури та інших галузей української економіки (близько 400 млн. дол. США) і надання технічної і консультативної підтримки.

Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про надання кредиту Україні 25-26 квітня. 15 квітня директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що рада директорів МВФ розгляне можливість підписання дворічної програми співпраці з Україною в обсязі 14-18 млрд дол.