Кубів перевірить банки-спекулянти і не буде витрачати резерви на стабілізацію гривні

Національний банк України ініціював проведення перевірок у банках-спекулянтах, які спровокували різке зростання курсу національної валюти в останні дні, і не планує виходити з інтервенціями на міжбанківський ринок для стабілізації курсу національної валюти, хоча і називає курс неринковим. Про це напередодні засідання уряду заявив голова Національного банку України Степан Кубів.

«Ціна на долар формується ринковими відносинами. Є фундаментальна складова і надбудова. Так ось, саме ця надбудова тягне спекулятивну складову, - сказав Кубів. - Було прийнято рішення вчора про те, щоб до 14 банків-спекулянтів застосувати заходи, і вони відключені від системи участі на ринку. Вчора і сьогодні працює перевірка з виявлення конкретних порушників у банках».

При цьому глава НБУ додав, що в разі виявлення таких порушників і отримання доказів їхньої провини банки можуть бути позбавлені ліцензії. «Героїв» буде знати вся Україна», - сказав Кубів.

У той же час, відповідаючи на питання, чи буде Нацбанк стабілізувати курс інтервенціями, банкір сказав: «Коли є спекуляції, треба не палити резерви, а боротися з порушниками».

За словами Кубіва, курс гривні повинен відповідати інфляційним очікуванням. «Реально гривня має коштувати на рівні інфляції. Прогнози зараз підтверджуються, реальна ціна і девальвація є не дуже ринкові. Але ми повинні розуміти і те, що плаваючий курс - це міжнародна практика», - зазначив глава НБУ.

Крім того, говорячи про стан золотовалютних резервів, Кубів зазначив, що вони знаходяться на рівні міжнародних стандартів - тримісячного покриття імпорту. «Резерви відповідають стандартам. Ми ведемо аудит. Станом на 1 травня буде завершено міжнародний аудит (резервів - УНІАН). Поки там зауважень, в тому числі з боку МВФ, не було. Вони (резерви - УНІАН) відповідають тримісячним запасам, як повинно бути», - сказав Кубів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк прийняв рішення про тимчасове відключення 14 банків від системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку. Такі дії регулятор здійснив, враховуючи дестабілізуючий вплив рівня обмінних курсів гривні, які застосовуються цими банками на міжбанківському валютному ринку, і формування ними негативних очікувань щодо майбутньої курсової динаміки гривні.

