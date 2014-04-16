Гривня на міжбанку зміцнилася до 11,40 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/12,0500 грн/дол., до 12:00 ціни впали 11,2000/11,4000 грн/дол.

Як повідомляє "Інтербізнесконсалтинг", ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 16,1695/16,6555 грн/євро, до 12:00 ціни пішли вниз 15,5080/15,7910 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3242/0,3339 грн/рубль, до 12:00 ціни знизилися 0,3103/0,3172 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль зріс, і до 12:00 встановився на рівні 36,1120 (+0.1095).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3812/14, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Нагадаємо, Національний банк України на 15 квітня підвищив офіційний курс гривні щодо долара до 1238.5561 грн за 100 доларів (на 14 квітня - 1297.7090 грн за 100 доларів). Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1712.5515 грн за 100 євро (на 14 квітня - 1800.1819 грн за 100 євро).

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк прийняв рішення про тимчасове відключення 14 банків від системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку. Такі дії регулятор здійснив, враховуючи дестабілізуючий вплив рівня обмінних курсів гривні, які застосовуються цими банками на міжбанківському валютному ринку, і формування ними негативних очікувань щодо майбутньої курсової динаміки гривні.

Також Правління Національного банку України прийняло постанову від 14 квітня 2014 року №212, якою передбачається встановлення з 15 квітня облікової ставки в розмірі 9,5%. До цього розмір облікової ставки останній раз змінювався 13 серпня 2013 року, коли він був встановлений на рівні 6,5% річних.

