Роздрібна торгівля в Україні за квартал зросла майже на 8%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-березні 2014 року зріс на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівнянних цінах) до 204,909 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відзначено в Чернігівській області - на 14,2%, до 4,003 млрд грн, у Рівненській області - на 13,7%, до 3,948 млрд грн, а також у Чернівецькій та Вінницькій областях - на 12% і 10,6%, до 2,718 млрд грн і 5,645 млрд грн відповідно.

Обіг роздрібної торгівлі у Києві в січні-березні 2014 року порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 7% - до 27,804 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-лютому 2014 року зріс на 9% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівнянних цінах) до 130,619 млрд грн

У 2013 році роздрібний товарообіг в Україні зріс на 9,5% в порівнянні з 2012 роком - до 884,2 млрд грн.