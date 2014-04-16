Вкладники «Меркурія» отримуватимуть виплати через «Фідобанк»

Виплати вкладникам проблемного банку «Меркурій», в якому з 14 березня була введена тимчасова адміністрація, будуть здійснюватися з 23 квітня через відділення «Фідобанка», йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«З 23 квітня 2014 року банк «Меркурій» починає виплати коштів вкладникам за договорами, термін дії яких закінчився до 14 березня 2014 року включно, та за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки). Виплати коштів будуть здійснюватися протягом терміну дії тимчасової адміністрації через установи «Фідобанку», - йдеться в повідомленні фонду.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 14 березня прийняв рішення про запровадження тимчасової адміністрації в банку «Меркурій» терміном на 3 місяці - до 13 червня 2014 року.

Згідно з опублікованою звітністю, банк «Меркурій» станом на 1 березня 2014 року накопичив 902 тис. грн збитку.