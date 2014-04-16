Нацбанк підвищив офіційний курс гривні на 99 копійок

Національний банк України підвищив офіційний курс гривні до долара.

На 16 квітня курс встановили на позначці 1139.6110 грн за 100 доларів (на 15 квітня - 1238.5561 грн за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1573.0051 грн за 100 євро (на 15 квітня - 1712.5515 грн за 100 євро).

Офіційний курс гривні до російського рубля становив 3.1688 грн за 10 рублів (на 15 квітня - 3.4415 грн за 10 рублів).

Нагадаємо,11 квітня Нацбанк підвищив офіційний курс гривні до долара після зниження протягом трьох тижнів, до 1256.9123 грн за 100 доларів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 11,7000/12,0500 грн/дол., до 12:00 ціни впали 11,2000/11,4000 грн/дол.