Міжбанк закрився гривнею по 11,40 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями -11,7000/12,0500, до 12:00 ціни впали 11,2000/11,4000. До закриття торгів цінові рівні залишилися на тих же значеннях 11,2000/11,4000.

Як повідомляє "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3242/0,3339, до 12:00 ціни знизилися 0,3103/0,3172. До закриття торгів ціни досягли наступних значень 0,3113/0,3168. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,0130 (+0.0105).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3810/1,3850. Ринок євро-гривні відкрився котируваннями - 16,1695/16,6555, до 12:00 ціни пішли вниз 15,5080/15,7910. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 15,4890/15,7715.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 11,7000/12,0500 грн/дол., до 12:00 ціни впали 11,2000/11,4000 грн/дол.

Національний банк України підвищив офіційний курс гривні до долара. На 16 квітня курс встановили на позначці 1139.6110 грн за 100 доларів (на 15 квітня - 1238.5561 грн за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1573.0051 грн за 100 євро (на 15 квітня - 1712.5515 грн за 100 євро).