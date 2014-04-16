Експерт назвав умови, за яких курс гривні швидко стабілізується

Події на південному сході України є ключовим чинником стабілізації обмінного курсу гривні, повідомив керуючий партнер компанії «Капітал Таймс» Ерік Найман на прес-конференції.

«До курсу гривні зараз закладено відсотків 10-20 надмірної військової премії, тому, якщо вдасться припинити військові дії на південному сході України, то курс гривні досить швидко стабілізується на набагато нижчих величинах, ніж він зараз є», - сказав Найман.

За його словами, політичні чинники сьогодні стали ключовими для економічної стабілізації України, а кредит МВФ виступає додатковим чинником, який за спокійної військово-політичної обстановки вмить прискорить відновлення вітчизняної економіки.

«Отримання кредиту МВФ автоматично поверне досить багато доларів, які сьогодні виведені з грошового обігу, з банківської системи і поверне курс до 10-10,50 гривень за долар», - вважає Найман.

З такою точкою зору згодний також проектний менеджер «Ліги фінансового розвитку» Андрій Блінов. На його думку, у разі збереження нинішніх політичних умов торговий баланс України досягне рівноваги за обмінного курсу 10,8 за долар.

Він відзначив, що в умовах військової агресії Росії і адміністративного обмеження поставок українських товарів на російський ринок, курс національної валюти не може бути вищим за цифру 10,8 грн за долар.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Нацбанк перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.

З початку поточного року курс гривні до долара США знизився більш як на 50%, досягнувши 11 квітня на міжбанківському валютному ринку піку у 13,80 грн/дол. Після цього національна валюта почала поступове зміцнення, і на 15 квітня курс досяг позначки 12,25 грн/дол. При цьому офіційний курс НБУ встановив на рівні 12,38 грн/дол.

У середу, 16 квітня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,2000/11,4000 грн/дол.

Після анексії Криму Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. 6-7 квітня у Луганську, Харкові і Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами спробували захопити органи державної влади. Вони вимагають «федералізації» України і навіть приєднання до Росії. 12-13 квітня російські озброєні бойовики почали провокувати зіткнення на південному сході України і захоплювати адміністративні будівлі.