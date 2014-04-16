Уряд на вимогу громадськості зберіг щорічні травневі виплати ветеранам

«Завдяки спільним зусиллям нам вдалося зберегти щорічні разові виплати ветеранам війни до 5 травня. Це свідчить, що об’єднавши зусилля, ми можемо захистити соціальні гарантії. Це наша перша спільна перемога. Тому треба не зупинятися і рухатися далі в цьому напрямку», - сказала вона.

Наталія Королевська нагадала, раніше серед ветеранів Великої Вітчизняної війни ходили побоювання, що цього року вони не одержать традиційні щорічні виплати до Дня Перемоги. Такі підозри з‘явилися на тлі урізання урядом низки соціальних виплат, скорочення заробітних плат для бюджетників та скасування березневого підвищення пенсій.

«Громадськість не сприйняла такі кроки уряду задля подолання фінансової кризи. Переконана, реформи не можуть бути за рахунок найбільш уразливих громадян, тому ми вже звернулися до КСУ з цього приводу, до Генпрокуратури щодо стрімкого зростання заборгованості із заробітної плати, а також до Кабміну щодо можливого скасування виплат ветеранам. Як бачимо, це дієвий механізм», - сказала вона.