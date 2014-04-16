Дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні продовжить роботу в Криму

Дочірній банк «Сбербанка России» в Україні продовжить роботу на території Автономної Республіки Крим, керуючись роз'ясненнями центрального банку Російської Федерації, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на очільника російського банку Германа Грефа.

«У нас є офіційне роз'яснення ЦБ РФ про те, що поки нам можна працювати там. Ми продовжуємо працювати далі, одержали роз'яснення, що ми і всі дочки російських банків можуть працювати в Криму», - цитує агентство Грефа.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до РФ на референдумі проголосували 96,6% жителів автономії. США і Євросоюз відмовилися визнавати результати кримського референдуму і запровадили санкції стосовно ряду російських бізнесменів і чиновників, заморозивши їх активи за кордоном і встановивши візові обмеження.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації, а 2 квітня - закон про особливості функціонування фінансової системи анексованого Криму «на перехідний період», у рамках якого банки для продовження роботи на території півострова мають одержати дозвільні документи центрального банку РФ, звітувати перед ним і перераховувати внески у систему гарантування депозитів РФ.

З березня поточного року українські банки почали призупиняти свою роботу у Криму через невизначеність юридичного статусу банківської системи півострова.

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