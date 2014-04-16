Росія визнала проблеми з економікою через захоплення Криму - ЗМІ

Про це повідомляє польське агентство РАР з посиланням також на дані російських інформаційних агентств.

Улюкаєв під час свого виступу у російській Думі сказав, що за перші три місяці року інвестори вивели з Росії більше коштів, ніж за весь минулий рік, а економічна ситуація була найважчою за останні 5 років.Читайте такожЄвросоюз повинен запровадити проти Росії такі ж санкції, як проти Ірану - євродепутат

"Окрім внутрішніх чинників, додалася невпевненість на глобальних ринках, відплив капіталу, відсутність готовності інвесторів ухвалювати інвестиційні рішення у важкій міжнародній ситуації, що виникла за останні два місяці", - сказав міністр.

Він відзначив, що за перший квартал російська економіка збільшилася на 0,8%.

РАР відзначає, що раніше експерти прогнозували зростання на 2,5%.

Міністр також повідомив, що Росія може подати скаргу на США до Світової торговельної організації (СОТ) через американські санкції проти чотирьох російських банків, введені за захоплення Криму.

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Як повідомляв УНІАН, США і Євросоюз вже ввели перший і другий етапи санкцій проти Російської федерації за те, що вона за допомогою своїх військових у березні захопила і включила до свого складу Крим. Західні країни також загрожують росіянам третім етапом санкцій, якщо вони далі намагатимуться захопити інші регіони України.