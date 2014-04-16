«ОТП Банк» припиняє роботу в Криму з 18 квітня

Керівництво «ОТП Банку» ухвалило рішення про припинення роботи відділень банку на території Автономної Республіки Крим з 18 квітня, повідомила УНІАН прес-служба банку.

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Як наголошується, рішення обумовлене тим, що продовження діяльності банку в Криму стало неможливим унаслідок набуття чинності низки законів Російської Федерації про функціонування фінансової системи на території Криму, виконання яких суперечить чинному законодавству України.

«Як відомо, «ОТП Банк» до останнього моменту продовжував повноцінне обслуговування клієнтів у Криму. Хочу запевнити наших клієнтів, що ми будемо і надалі виконувати всі свої зобов'язання, встановлені договорами і законодавством України, тільки тепер за допомогою відділень, що розташовані в інших областях України», - цитує прес-служба голову правління банку Тамаша Хак-Ковача.

У повідомленні наголошується, що останнім операційним днем роботи банку в Криму є 17 квітня. Після цієї дати клієнти можуть продовжити обслуговування в банку на колишніх умовах на материковій частині України.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум із питання про статус Криму, за результатами якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до РФ на референдумі проголосували 96,6% жителів автономії. США і Євросоюз відмовилися визнавати результати кримського референдуму і ввели санкції стосовно ряду російських бізнесменів і чиновників, заморозивши їхні активи за кордоном і встановивши візові обмеження.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації, а 2 квітня - закон про особливості функціонування фінансової системи анексованого Криму «на перехідний період», у рамках якого банки для продовження роботи на території півострова мають одержати дозвільні документи центрального банку РФ, звітувати перед ним і перераховувати внески в систему гарантування депозитів РФ.

З березня цього року українські банки почали призупиняти свою роботу в Криму через невизначеність юридичного статусу банківської системи півострова.

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