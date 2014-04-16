Експерти очікують припливу інвестицій до України вже через 2-3 місяці

Іноземні інвестиції можуть прийти в Україну вже через 2-3 місяці, повідомив на прес-конференції директор Центру міжнародної економіки і міжнародних відносин Олег Устенко.

«Зараз ви не піднімете ні одного долара на те, щоб інвестувати в Україну, але я вас запевняю, що ситуація почне різко змінюватися буквально через пару-трійку місяців по Україні», - сказав Устенко.

Він пояснив, активи, що різко подешевшали, завжди викликають інтерес в інвесторів, а з огляду на стрімку девальвацію гривні в останні кілька тижнів, активи в Україні, втративши в ціні в доларовому вираженні, стають привабливими для деяких іноземних інвесторів.

«Ми самі вже зараз проводимо зустрічі з інвесторами, які потенційно промацують ґрунт у деяких галузях, куди б вони хотіли вкластися», - повідомив Устенко.

Як повідомляв УНІАН, економіка України переживає серйозну кризу, пов'язану з багаторічним розкраданням бюджетних коштів, тотальної корупції і нелегальний виведення коштів в офшори, обсяг яких, за даними прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, за роки правління Януковича склав 70 млрд дол.

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Світовий банк спрогнозував спад економіки України в 2014 році на 3% та поступове зростання в 2015 році. Крім того, СБ спрогнозував інфляцію в Україні в 2014 році на рівні 15%, і у 2015 році - на рівні 10,5%. Кабінет міністрів України також погіршив макропрогнози на 2014 рік. Зокрема, номінальний ВВП зменшено з спочатку прогнозованого показника в 1,65 трлн грн до 1,57 млрд грн.

З початку поточного року курс гривні до долара США знизився більш ніж на 50%, досягнувши 11 квітня на міжбанківському валютному ринку піку в 13,80 грн/дол. Після цього національна валюта почала поступове зміцнення і до 15 квітня курс досяг позначки в 12,25 грн/дол. При цьому офіційний курс НБУ встановив на рівні 12,38 грн/дол.

У середу, 16 квітня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,2000/11,4000 грн/дол.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета неодноразово заявляв, що залучення іноземних інвестицій в національну економіку є одним з пріоритетів уряду поряд із загальною дерегуляцією і розвитком людського капіталу.

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