Банк Фірташа наростив прибуток майже вдвічі

Банк «Надра» в першому кварталі 2014 року порівняно з першим кварталом 2013 року наростив прибуток у 1,9 разу - до 809 тис. грн, повідомляється у звітності на сайті банку.

Відповідно до звітності, з початку 2014 року активи банку зросли на 14,34% - до 35,578 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 13,59%, до 28,433 млрд грн, зобов'язання - на 16,51%, до 31,555 млрд грн, кошти клієнтів - на 13,84%, до 14,858 млрд грн, власний капітал - на 0,02%, до 4,033 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 3,890 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банк «Надра» в 2013 роціпорівняно з 2012 роком наростив прибуток в 2,4 рази - до 2,374 млн грн.

Банк працює на ринку України з 1993 року та входить до групи найбільших за обсягом активів. Основний акціонер банку - компанія Centragas Holding AG - структура, афільована з групою компаній Дмитра Фірташа Group DF (Австрія, 89,9659% акцій банку).

23 січня поточного року Group DF підписала угоду з італійською групою Intesa Sanpaolo про придбання 100% акцій українського «Правекс-Банку» за 74 млн євро.

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