Обсяг прямих іноземних інвестицій в Китай перевищив $12 млрд за місяць

Обсяг прямих іноземних інвестицій (FDI) в економіку материкового Китаю в березні становив $12,24 млрд, знизившись у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1,47%. Про це заявив у Пекіні на прес-конференції представник міністерства комерції КНР Шень Даньян, передає ИТАР-ТАСС.

Він уточнив, що за перший квартал поточного року обсяг прямих інвестицій китайських підприємств у 137 країн і регіонів світу склав 121,7 млрд юанів ($19,9 млрд ), що на 16,5% нижче аналогічного показника за той же період минулого року.

Зокрема, за його словами інвестиції в спеціальний адміністративний район Сянган (Гонконг), країни-члени АСЕАН, Європейський союз, Австралію, Америку, Росію і Японію склали $12,63 млрд.

У 2013 році обсяг прямих інвестицій Китаю в економіки інших країн перевищив 90 млрд доларів; у РФ - $4 млрд.

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