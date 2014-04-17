У Moody's розповіли, як уповільнення зростання економіки РФ вплине на банки

Уповільнення темпів зростання економіки Росії в 2014 році може негативно вплинути на якість активів і показники прибутковості російських банків, йдеться в звіті міжнародного рейтингового агентства Moody's, пише "Прайм".

Агентство відзначає, що за його прогнозами,ВВП Росії скоротиться приблизно на 1% поточного року; волатильність на фінансових ринках лише погіршить ситуацію уповільнення зростання, що бере початок у 2011 році. Тому Moody's зберігає негативний прогноз російської банківської системи.

Експерти Moody's вважають, що зростання кредитування в Росії в 2014 році також сповільниться до 10% в номінальному вираженні проти 17% у 2013 році і 20-30% у 2011-2012 роках. Відзначається, що найбільш схильні до негативних наслідків погіршення економічного становища сектора споживчого кредитування та кредитування малого і середнього бізнесу.

"До того ж Moody's очікує, що зменшення прибутку компаній, уповільнене зростання доходів населення і підвищені ставки за деякими кредитами сприятиме погіршенню якості активів у всіх сегментах кредитування", - додається в релізі.

Зі свого боку зростання резервів на втрати за кредитами і тиск на чисті процентні доходи призведе до падіння прибутковості банків. Тоді як Moody's не очікує подальшого скорочення буферного капіталу, хоча і зазначає, що запаси капіталу зменшилися в останні роки.

Головним завданням для російських банків аналітики агентства називають пристосування до нової ситуації в економіці - з низькими темпами зростання і зниження прибутку, високим рівнем кредитного ризику та конкуренцією, що посилилася за кредитоспроможних клієнтів. Така обстановка буде сприятлива для великих державних банків та створить умови для подальшої консолідації банків.

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