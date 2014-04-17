Долар зріс до 11,60 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим падінням котирувань - 11,2000/11,6000.

Як повідомляє "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,3115/0,3226. Котирування з євро-гривні пішли вниз - 15,5010/16,0570.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3839/41 (середовище - 1,3819/21).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями -11,7000/12,0500, до 12:00 ціни впали 11,2000/11,4000. До закриття торгів цінові рівні залишилися на тих же значеннях 11,2000/11,4000.

Національний банк України вчора підвищив офіційний курс гривні до долара. На 16 квітня курс встановили на позначці 1139.6110 грн за 100 доларів (на 15 квітня - 1238.5561 грн за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1573.0051 грн за 100 євро (на 15 квітня - 1712.5515 грн за 100 євро).