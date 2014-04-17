MasterCard купує бонусний сервіс Pinpoint
Заснована в 1984 році Pinpoint базується в Австралії.
Платіжна система MasterCard погодилася придбати компанію Pinpoint Pty., яка надає різні бонусні сервіси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.
Умови транзакції, яку мають закрити у другому кварталі 2014 року, не розкриваються.
Заснована в 1984 році Pinpoint базується в Австралії. Вона спеціалізується на бонусних програмах для фінансових інститутів і комерсантів у таких країнах, як Китай, Індія і Японія. У загальній складності у компанії понад 35 млн клієнтів.
Читайте такожVisa і MasterCard через санкції США перестали обслуговувати банк партнера ПутінаВ MasterCard пообіцяли допомогти Pinpoint завоювати нових клієнтів і зберегти її нинішню клієнтську базу. MasterCard також сподівається запропонувати більш ефективні програми своїм клієнтам і власникам карт.