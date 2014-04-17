У Росії підрахували, що товарообіг з Україною впав майже на 20%

Товарообіг між Росією і Україною з початку року знизився майже на 20%, повідомив сьогодні ІТАР-ТАРС перший заступник керівника Федеральної митної служби РФ Володимир Малінін.

"Товарообіг падає, але російська сторона не робить з цього проблеми. Наша основна задача - це робота в штатному режимі", - сказав Малінін.

Він додав, що зниження спостерігається з постачання плодоовочевої продукції, продукції приладобудування та будматеріалів.

Також Малінін уточнив, що жодних критичних ситуацій на російсько-українському кордоні немає.

На його думку, чисельність працівників митниць в Криму та Севастополі, де зараз працює 496 осіб, не повинна бути зменшена. Формування чисельності митниць Криму і Севастополя знаходиться на узгодженні в Мінфіні РФ і "цей процес йде досить важко". Водночас, "ця чисельність мінімально необхідна, щоб продовжити повноцінну роботу", переконаний він.

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Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ молочної продукції українських підприємств «Рось» філія «Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотошский маслоробний комбінат» і «Техмолпром» у зв'язку з невідповідністю «Технічного регламенту на молоко і молочну продукцію».

