Банкіри очікують зміцнення курсу гривні найближчим часом - голова Приватбанку

Найближчим часом банкіри очікують зміцнення курсу гривні щодо долара і євро завдяки підтримці МВФ, Світового банку, Єврокомісії та інших міжнародних організацій, а також завдяки активним діям, зробленим Національним банком.

Про це повідомив голова правління Приватбанку Олександр Дубілет. За його словами, виконання основних вимог МВФ для отримання багатомільярдної фінансової підтримки забезпечить приплив валюти на внутрішній ринок і відкриє шлях до подальших економічних реформ.

Крім того, банкіри відзначають, що важливим чинником для зміцнення гривні також є рішучі дії НБУ з витіснення з ринку банків, які займалися "сірими" операціями з відмивання грошей. Усунення спекулятивного навантаження і боротьба з конвертаційними центрами сприятливо позначаться на економіці країни.

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"Незважаючи на жорсткий пресинг щодо керівництва Нацбанку з боку представників так званих "смітників", банків, не займалися обслуговуванням клієнтів, а переведенням і конвертацією тіньових капіталів, кваліфіковані дії регулятора на ринку дозволили закласти фундамент для здорового зростання економіки, - відзначив керівник найбільшого українського банку. - Активна позиція щодо спекулянтам створює передумови для зміцнення курсу гривні не адміністративними, а ринковими методами".

На думку Олександра Дубілета, перехід на ринкові механізми визначення валютного курсу в Україні вже дає свої позитивні результати. У результаті припинення адміністративного тиску на ринок багато підприємства-експортери змогли відновити виробництво і постачання на зовнішні ринки і вже почали заводити валюту в Україну.

“Останні роки курс долара штучно утримувався, що створювало у звичайних громадян ілюзію стабільності, а насправді негативно впливало на економіку і виробництво, - вважає Олександр Дубілет. - Сьогодні у нас є відмінний шанс зробити рентабельним виробництво товарів і послуг на експорт що пожвавить економіку в цілому".

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