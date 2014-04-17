Україна хоче стати членом «Клубу багатих країн»

Україна має намір розширювати співпрацю з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що об'єднує провідні економіки світу, і в середньостроковій перспективі стати її членом.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за підсумками зустрічі першого заступника міністра економрозвитку Анатолія Максюти з заступником генерального секретаря ОЕСР Вільямом Данверсом.

«У 2013 році Україна вже провела консультації з усіма 34 країнами - членами ОЕСР щодо можливості членства і розраховує в середньостроковій перспективі стати членом організації», - наводить прес-служба слова Максюти.

Як наголошується в повідомленні, членство в ОЕСР є позитивним індикатором для міжнародних інвесторів, оскільки передбачає високий рівень розвитку ділового середовища, конкуренції, захисту прав інвесторів. Для просування України до членства в організації буде стимулювати приплив іноземних інвестицій.

Максюта зазначив також, що український уряд має намір проводити реформи, незважаючи на складну політичну ситуацію, і для цього необхідна подальша підтримка іноземних партнерів з країн - членів організації.

У свою чергу, Данверс зазначив, що ОЕСР готова надати експертну допомогу, але Україна повинна сама визначитися з пріоритетами та напрямками реформ.

«Ми тут не для того, щоб говорити, що вам слід робити. Ми хочемо почути саме вашу точку зору», - підкреслив представник ОЕСР.

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Як повідомляв УНІАН, українська влада почали консультації щодо можливості вступу нашої країни ОЕСР більше року тому. Наміри України вступити в організацію закріплені в Плані дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та ОЕСР на 2013-2016 рр., який був затверджений постановою Кабінету міністрів України від 6 лютого 2013 року.

Довідка УНІАН. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) - створена у 1961 році на базі Європейської організації економічного співробітництва, заснована для управління допомогою з боку США і Канади в рамках Плану Маршала з реконструкції Європи після Другої світової війни.

Ядром цієї організації спочатку були країни Європи та Північної Америки. Сьогодні ОЕСР об'єднує 34 країни світу.

Організацію називають «Клубом багатих країн», які поділяють ідеї демократії, принципи ринкової економіки. Країни-члени цієї організації виробляють дві третини світового ВВП.