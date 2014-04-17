«Платинум Банк» збільшить статутний капітал на 170 млн грн

Як повідомляється, збільшення капіталу буде проведено шляхом приватного розміщення додаткового випуску акцій, зарахування коштів очікується в третьому кварталі 2014 року.

Як наголошується в повідомленні, надходження коштів дасть змогу банку продовжувати працювати в рамках прийнятої стратегії і підвищить його платоспроможність.

«Докапіталізація є реакцією нашого банку на нинішні економічні умови в Україні. Із збільшенням капіталу ми підвищуємо надійність Platinum Bank. Це дозволяє нам забезпечити додаткову фінансову стійкість, щоб відповідально виконувати свої зобов'язання перед нашими клієнтами. Незважаючи на різні зміни в країні, ми завжди підтверджували: ми знаємо, що значить бути надійним банком і в своїй діяльності відповідаємо цьому принципу», - цитує прес-служба голову правління банку Грега Краснова.

Також повідомляється, що фінансові ресурси від розміщення акцій, будуть використані для забезпечення діяльності банку.

Довідка УНІАН. «Платинум Банк» (раніше «Міжнародний іпотечний банк») працює на ринку України з 2005 року і входить до групи середніх фінансових установ. Фонд прямих інвестицій European Infrastructure Investment Company (ЕІІС, Люксембург) завершив операцію з придбання «Платинум Банку» 18 листопада.