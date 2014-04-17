У Білорусі починає працювати місія МВФ

У Білорусі з 17 квітня розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Девіда Хофмана.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомили в прес-службі представництва МВФ в Білорусі.

«Місія буде працювати в Мінську з 17 по 28 квітня, будуть проведені консультації за статтею IV з білоруською владою про макроекономічну політику і перспективи розвитку економіки», - зазначили в представництві МВФ у Білорусі.

За інформацією прес-служби, консультації є щорічними і не пов'язані з можливими новими кредитними програмами. За підсумками візиту в Мінськ експерти фонду підготують звіт для ради виконавчих директорів МВФ.

Читайте такожМВФ може ухвалити рішення про кредит Україні 25-26 квітня

Як повідомляв УНІАН, у 2009-2010 роках Білорусь отримала від Міжнародного валютного фонду кредит на 2,27 млрд СДР (еквівалентно приблизно 3,5 млрд доларів).

У жовтні 2013 року Білорусь відвідала місія МВФ для проведення п'ятого постпрограмного моніторингу. Під час переговорів з експертами фонду білоруська влада висловлювала бажання почати нову кредитну програму з МВФ.

