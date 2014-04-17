У Криму призупиняє роботу ще один банк

Дочірній банк міжнародної фінансової групи Eurobank (Греція) в Україні, «Універсал Банк», з 17 квітня призупиняє роботу своїх відділень на території Автономної Республіки Крим, повідомляється на сайті банку.

Банк повідомив, що припиняє роботу відділень м. Севастополь і м. Сімферополь через неможливість подальшої роботи в рамках чинного законодавства України.

Також повідомляється, що клієнти цих відділень зможуть обслуговуватися у відділеннях банку в інших регіонах України.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до РФ на референдумі проголосували 96,6% жителів автономії. США і Євросоюз відмовилися визнавати результати кримського референдуму і ввели санкції щодо низки російських бізнесменів і чиновників, заморозивши їх активи за кордоном і встановивши візові обмеження.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму й Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації, а 2 квітня - закон про особливості функціонування фінансової системи анексованого Криму «на перехідний період», в рамках якого банки для продовження роботи на території півострова повинні отримати дозвільні документи центрального банку РФ, звітувати перед ним і перераховувати внески в систему гарантування депозитів РФ.

З березня поточного року українські банки почали призупиняти свою роботу в Криму через невизначеність юридичного статусу банківської системи півострова.

Довідка УНІАН. «Універсал Банк» (Universal Bank, м. Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. З 2006 року банк входить до складу міжнародної фінансової групи Eurobank (Греція), представленої у 8 країнах Європи.

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