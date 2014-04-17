Німеччину не турбує перспектива позбутися ринку Росії через санкції

Введення Євросоюзом так званої "третьої щаблі" санкцій - економічних - щодо Росії стає все більш імовірною, пише DW.

У Брюсселі поки не говорять про те, які саме додаткові заходи впливу на Москву планують прийняти європейці. Спостерігачі виходять з того, що мова йде про експортно-імпортні обмеження. Країни ЄС експортують в Росію широку палітру товарів, а купують головним чином енергоносії - нафту і газ. Якими будуть наслідки в разі введення ембарго на імпорт?

Президент Федерального об'єднання оптової та зовнішньої торгівлі Німеччини (BGA) Антон Бернер вказує на ту обставину, що виручка від експорту нафти та газу складає понад половину дохідної частини російського бюджету і приблизно чверть ВВП країни. При цьому понад 80 відсотків російських поставок нафти і газу йдуть на Захід.

Обсяг європейсько-російської торгівлі, за даними Бернера, становить один відсоток сумарного ВВП Євросоюзу, але 15 відсотків ВВП Росії. Введення ембарго на російські енергоносії, на його думку, призвело б до хворобливих наслідків для Німеччини, а для Росії стало б загрозою існування її економіки. Росія в цьому випадку, підрахував Бернер, позбулася б доходів у розмірі 100 мільйонів доларів у день.

Наслідки ж припинення імпорту, зокрема, російського газу, для Німеччини стали б не настільки жалюгідними, за визначенням Бернера, "осяжними". Запасів у німецьких газосховищах вистачить приблизно на півроку, а за цей час, заявив він, цілком можна встигнути знайти альтернативних постачальників.

Інший аспект можливих економічних санкцій ЄС проти Росії - експортні обмеження. "Якщо буде введено заборону на експорт, то це буде мати помітні негативні наслідки для ринку праці в Німеччині. За нашими оцінками, приблизно 300 тисяч робочих місць у ФРН існують завдяки економічним зв'язкам з Росією", - заявив в інтерв'ю DW голова Східного комітету німецької економіки Екхард Кордес.

Однак перспектива позбутися ринку РФ не особливо турбує головного економіста Об'єднання німецьких машинобудівників та виробників промислового обладнання (VDMA), Ральфа Віхерс. Навіть при наявності певних ризиків він виходить з того, що в поточному році виробництво німецьких машинобудівників зросте на три відсотки.

Читайте такожСША і Євросоюз готові ввести нові санкції проти РосіїПрофесор Еккарт Штратеншульте бачить іншу загрозу: дрейф економік Росії і Євросоюзу - в різні боки. "Незалежно від того, будуть введені санкції чи ні, всі європейські країни роздумують над тим, як їм знизити енергетичну залежність від Росії, - сказав він. - Звичайно, це займе якийсь час. Але в підсумку інтенсивність економічних контактів знизиться".