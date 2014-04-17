Нацбанк знову підвищив офіційний курс гривні

На 17 квітня курс встановили на позначці 1125.2078 грн за 100 доларів (на 16 квітня - 1139.6110 грн за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1557.2876 грн за 100 євро (16 квітня - 1573.0051 грн за 100 євро).

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Офіційний курс гривні до російського рубля становить 3.1185 грн за 10 рублів (на 16 квітня - 3.1688 грн за 10 рублів).

Нагадаємо, 11 квітня Нацбанк підвищив офіційний курс гривні до долара, після зниження протягом трьох тижнів, до 1256.9123 грн за 100 доларів.

Довідка УНІАН. Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня після полудня на поточний робочий день, і він буде діяти до наступного перегляду.

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти на наступний день після дня їх затвердження.