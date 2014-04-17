Зона вільної торгівлі з ЄС повноцінно запрацює з 1 листопада
14:39, 17 квітня 2014Фінанси
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З 1 листопада працюватиме зона вільної торгівлі за тими ж принципами, за якими зараз відкривається для України європейський ринок.
Українським виробникам нададуть можливість підготуватися
Зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом повинна запрацювати з 1 листопада поточного року, заявив глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський на зустрічі українського уряду з діловими колами.
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«З 1 листопада працюватиме зона вільної торгівлі за тими ж принципами, за якими зараз відкривається для України європейський ринок. Українським виробникам нададуть можливість підготуватися і поліпшити свої можливості на європейському ринку, і український ринок буде поступово відкриватися для європейських товарів», - сказав Томбінський.
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