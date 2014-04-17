Google за квартал збільшив чистий прибуток на 3%

Одна з найбільших корпорацій IT-сфери Google у січні-березні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила чистий прибуток на 3% - до 3,5 млрд дол., повідомляється у звіті компанії.

Згідно зі звітом, у першому кварталі поточного року виручка Google зросла на 19% - до 15,4 млрд дол.

При цьому рекламна виручка корпорації зросла на 16% - до 13,9 млрд дол. Із них компанія заробила на своїх сайтах 10,5 млрд дол., що становить 68% від загального розміру виручки.

Середня вартість рекламного кліка в першому кварталі 2014 року скоротилася на 9%.

Читайте такожGoogle придбала виробника безпілотників на сонячних батареях

Як повідомляв УНІАН, Google у четвертому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом роком раніше збільшив виручку на 17% до 16,9 млрд дол., чистий прибуток компанії становив 3,4 млрд дол.

Довідка УНІАН. Google Inc. - американська корпорація, що інвестує в інтернет-пошук, хмарні обчислення та рекламні технології.

Була заснована на той момент студентами Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном 4 вересня 1998. Штаб-квартира компанії знаходиться в Маунтін-В'ю (штат Каліфорнія, США).