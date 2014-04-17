Долар на міжбанку знизився до 11,45 грн

У четвер, 17 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,1500/11,4500 грн/дол. проти 11,1000/11,5000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні до євро на закриття торгів установилися на рівні 15,4500/15,8715 грн/євро проти 15,3595/15,9190 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3815/1,3865.

До російського рубля котирування гривні на закриття торгів установилися на рівні 0,3089/0,3200 грн/рубль проти 0,3090/0,3201 грн/рубль на 12:00.

У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,9200 (-0,1295).

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 16 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,2000/11,4000 грн/дол., до євро - 15,4890/15,7715 грн/євро, до російського рубля - 0,3113/0,3168 грн/рубль.

Національний банк України сьогодні знову підвищив офіційний курс гривні до долара.

На 17 квітня курс установили на позначці 1125.2078 грн за 100 доларів (на 16 квітня - 1139.6110 грн за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1557.2876 грн за 100 євро (16 квітня - 1573.0051 грн за 100 євро).