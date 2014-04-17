Яценюк обіцяє, що адміністративного розподілу квот на експорт в ЄС не буде

Кабінет міністрів України не має наміру будь-яким чином втручатися в процес розподілу квот на експорт української продукції на європейський ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході зустрічі з представниками ділових кіл.

«Не буде адміністративного розподілу квот. Хто першим прийшов на митницю, той і поставляє продукцію», - сказав глава уряду.

При цьому він закликав профільні асоціації впритул зайнятися підготовкою українських підприємств до роботи на європейському ринку.

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Під час зустрічі Яценюк ще раз нагадав, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з 23 квітня, а імовірний економічний ефект відкриття кордонів становитиме близько 500 млн євро.

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За його словами, від мит будуть звільнені практично всі товари промислового виробництва й близько 83% сільгосппродукції.