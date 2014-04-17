Гривня зміцниться в найближчі 2-3 тижні - Кубів

Зміцнення національної валюти відбудеться в найближчі 2-3 тижні після старту програми співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова Національного банку України Степан Кубів.

«Зміцнення національної валюти, як я вже зазначав, відбудеться в найближчі 2-3 тижні, після старту програми співпраці між Україною і МВФ, коли надійдуть перші кошти від Фонду», - написав глава НБУ.

Кубів наголосив, що Нацбанк не планує виходити з інтервенціями на міжбанківський ринок, оскільки золотовалютних резервів достатньо за міжнародними стандартами, але недостатньо для підтримки гривні. За його словами, аудит золотовалютних резервів НБУ буде завершено 1 травня.

Також глава НБУ повідомив, що наступного року рівень інфляції буде не вище 3-5%. «Гривня повинна відповідати рівню інфляції, який, за прогнозами, в цьому році досягне 12-14%. Проте вже наступного року її рівень буде не вище 3-5%», - написав він.

Кубів нагадав, що Нацбанк почав боротьбу зі спекулянтами. «Як ви вже знаєте, 14 банків відключені від системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку. Зараз проводиться перевірка. Не виключено, що частина банків буде позбавлена ліцензій», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, станом на понеділок, 14 квітня, офіційний курс гривні досяг пікового значення - 12,98 грн/дол., в результаті чого з початку року гривня девальвувала до долара США більш ніж на 60%.

Після цього гривня поступово зміцнюється, і за підсумками вчорашнього дня, 16 квітня, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку склав 11,3961 грн/дол.

Банкіри очікують подальшого зміцнення гривні до долара і євро найближчим часом завдяки підтримці Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Єврокомісії та інших міжнародних організацій, а також завдяки активним діям Національного банку України проти валютних спекулянтів і банків, що займаються відмиванням грошей.

Нагадаємо, що Нацбанк перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому поточного року, а також прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи, надаючи рефінансування банкам, що відчувають відтік вкладів.