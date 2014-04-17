Міністр охорони здоров'я прогнозує подорожчання ліків на 50-60%

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

За словами міністра, близько 70% ліків на українському ринку - іноземні, і ціна на них пов'язана з курсом валют.

"Станом на сьогодні це 30% ріст курсу валюти, плюс 7% ПДВ, який було введено на ліки, плюс очікування ринку і нестабільність породжує ще додаткові декілька десятків відсотків. То, за моїми підрахунками, ріст цін на ліки в межах 50-60% на сьогодні відбудеться", - сказав Мусій.

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За словами Мусія, якщо курс долара знизиться і буде стабільність у державі, то ліки зможуть формально подорожчати не більш як на 10%.

"Мало того, із введенням ПДВ, за розрахунками деяких аналітичних фірм, ціна на ліки може бути зменшена через те, що будуть декларувати чесну ціну на митниці. Поживемо-побачимо", - додав міністр.