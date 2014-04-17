Україна через СОТ захищатиме своє право на торгівлю з Росією - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з підприємцями сьогодні в Києві.

"Росія протягом тривалого часу закриває нам свої ринки. Ми будемо захищати своє право на вільну торгівлю з усіма країнами, в тому числі і законне право, яке маємо з РФ, і таке право буде захищатися всіма методами, в тому числі через Світову торгівельну організацію", - зазначив Яценюк.

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Він також нагадав про одностороннє відкриття європейського ринку для українських підприємств.

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"У нас є новий напрямок, і в цьому новому (європейському ринку) ми повинні бути найактивнішими", - додав прем'єр.