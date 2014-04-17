Гривня може стабілізуватися на поточному рівні 11,20/11,40 грн/дол. - експерт

Гривня може стабілізуватися на поточному рівні 11,20/11,40 грн/дол. і зміцнитися до 10,50 грн/дол. після узгодження кредиту від Міжнародного валютного фонду, вважає начальник відділу роботи з борговими інструментами на локальному ринку Concorde Capital Юрій Товстенко.

Експерт нагадав, що у п'ятницю, 11 квітня, гривня зміцнилася до рівня 11,20/11,40 грн./дол. після стрімкої девальвації минулого тижня до рівня 13,50 грн/дол.

"На наш погляд, поточні рівні більше відповідають фундаментальним рівням курсу гривні і, ймовірно, на цьому рівні ринок може стабілізуватися. Після узгодження кредиту від МВФ наприкінці квітня – на початку травня гривня навіть може зміцнитися до 10,50 грн/дол.», - зазначив Товстенко.

Водночас, експерт наголосив, що важливим негативним чинником для національної валюти залишається ризик ескалації конфлікту і воєнних дій на сході України.

На думку Товстенка, позитивно вплинули на валютний ринок такі заходи НБУ, як відключення від валютних торгів 14 банків, «вербальні інтервенції» глави Національного банку України Степана Кубіва останніми днями, а також пожорсткішання монетарної політики НБУ за допомогою підвищення ставок за кредитами «овернайт» під заставу ОВДП, облікової ставки і ставок за депозитними сертифікатами.

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Як повідомляв УНІАН, станом на понеділок, 14 квітня, офіційний курс гривні досяг пікового значення - 12,98 грн/дол., внаслідок чого з початку року гривня девальвувала щодо долара США більш як на 60%.

Після цього гривня планомірно зміцнюється, і за підсумками вчорашнього дня, 16 квітня, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку становив 11,3961 грн/дол.

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Банкіри очікують подальшого зміцнення гривні до долара і євро найближчим часом завдяки підтримці Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Єврокомісії та інших міжнародних організацій, а також завдяки активним діям Національного банку України проти валютних спекулянтів і банків, які займаються відмиванням грошей.

Нагадаємо, що Нацбанк перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому поточного року, а також ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи, надаючи рефінансування банкам, що відчуваюь відплив вкладів.

